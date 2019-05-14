MHP'nin 23 Haziran sloganı belli oldu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, perşembe günü Siirt, Bitlis, Van, Diyarbakır, Adıyaman, Ağrı, Amasya, Çorum, Muş, Kayseri, Konya, Çankırı, Elâzığ, Yozgat, Bingöl ve Batman il başkanları ile toplantı yapacak. Ardından il başkanları çalışmalar için İstanbul’a gidecek.

KURMAYLARI İŞİN BAŞINA KOYDU

Türkiye gazetesinden Ebru Karatosun'un haberine göre, hemşehri stratejisiyle çalışmaları yürütecek olan MHP, yol haritasını da belirledi. İstanbul’un üç bölgesinde birer genel başkan yardımcısı görevlendirildi. Bahçeli, kendisine en yakın isim olan Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın’ı genel koordinatörlüğe getirdi.

MHP lideri, İzzet Ulvi Yönter’i birinci bölge koordinatörü, Feti Yıldız’ı ikinci bölge koordinatörü, İsmail Faruk Aksu’yu da üçüncü bölge koordinatörü olarak görevlendirdi.

MHP’nin ilk hedefi sandığa gitmeyen seçmen olacak. Sandığa gitmeyen yaklaşık 1 milyon 700 bin, oyu geçersiz olan yaklaşık 300 bin vatandaşla ilgili hem söylemsel hem de siyasi eylem bazında çalışmalar yapılacak.

Seçmene ulaşmak için İstanbul’un en işlek noktalarına ‘üç hilalli’ stantlar kurulacak. MHP mitinglerden daha çok 'hemşehri ve dost sohbetleri' yapacak. Teşkilat bu çerçevede İstanbullu’ya ‘iftar sonrası çaya bekleriz’ çağrısını yapacak. MHP, 23 Haziran sürecinde “Biz Biriz Siz Hepiniz” sloganı kullanacak.