Yaşlı kadının parmağını kırıp yüzüğünü gaspeden komşu için mahkemeden karar

Olay, 16 Şubat 2015 tarihinde, Palandöken ilçesi Kazım Yurdalan Mahallesi'nde meydana geldi.

Tek katlı evde yalnız yaşayan 6 çocuk annesi Fikriye Kaya, çalan zilin ardından kapıyı açınca maskeli bir kişinin saldırısına uğradı. Yaşlı kadına sopayla saldıran maskeli kişi, Kaya'dan 2 ayda bir aldığı o tarihte 500 TL olan dul maaşını istedi. Paranın olmadığını öğrenince de Fikriye Kaya'yı mutfağa kadar sürükleyip, parmağını kırdı ve altın yüzüğü ile cep telefonunu gaspetti. Ardından kaçtı.

MASKELİ SALDIRGAN ESKİ KOMŞU ÇIKTI

Sürünerek kapıya çıkarak, komşusundan yardım isteyen Fikriye Kaya ise hastaneye kaldırıldı. Sağ kolu, sol yüzük parmağı ile burnunda kırık, sol bileğinde çatlak tespit edildi.

Olayla ilgili araştırma başlatan polis, maskeli saldrganın yaşlı kadının eski komşusu Özkan Aytuğ olduğunu belirledi. Yakalanan Aytuğ'un üzerinden yaşlı kadının cep telefonu çıktı. Saldırganın 14 ayar altın yüzüğü ise 70 TL'ye sattığı belirlendi. Özkan Aytuğ, tutuklanarak cezaevine konuldu.

KEMİK YAŞI KİMLİKTEKİ YAŞINDAN BÜYÜK ÇIKTI

Suçlamaları kabul etmeyen Aytuğ hakkında Erzurum 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Suç tarihinde kimlik yaşı 17 olan Aytuğ, yargılama sırasında kemik yaşının tespiti için hastaneye sevk edildi. İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan mahkemeye gönderilen raporda sanığın kemik yaşının kimlik yaşındak 2 yaş büyük olduğu ortaya çıktı.

YAŞI BÜYÜDÜ CEZASI ARTTI

Aytuğ'un 1998 olan doğum tarihi 1996 olarak değiştirildi. Bir süre cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilen Özkan Aytuğ, 7 Mayıs'ta görülen karar duruşmasında 'nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etmek' suçundan 4 yıl, 'gece vakti nitelikli yağma' suçundan 6 yıl, 'yaralama' suçundan 3 yıl 6 ay olmak üzere toplam 13,5 yıl hapis cezasına mahkum edildi.