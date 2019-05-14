AKP'li Mustafa Yeneroğlu'ndan istifa açıklaması

AKP Milletvekili Mustafa Yeneroğlu partisinden istifa ettiği iddialarına Twitter hesabından yanıt verdi.

İddiayı yalanlayan Yeneroğlu paylaşımında, "İstifa ettiğim haberi doğru değil. Hande hanım maalesef off the record bir görüşmeyi teyit bile ettirmeden,hatalı bir biçimde düşük cümlelerle vermiş" ifadelerini kullandı.

İşte Yeneroğlu'nun mesajları:

İstifa ettiğim haberi doğru değil. Hande hanım maalesef off the record bir görüşmeyi teyit bile ettirmeden,hatalı bir biçimde düşük cümlelerle vermiş.Ben kendilerine, 'kamuoyu üzerinden bir mesaja gerek olmadığını, Sn Cumhurbaşkanımızın şahsımla ilgili bir güvensizliği durumunda+ pic.twitter.com/OjIaJjxwsD — Mustafa Yeneroğlu (@myeneroglu) 14 Mayıs 2019