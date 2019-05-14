AKP'li Mustafa Yeneroğlu'ndan istifa açıklaması

AKP Milletvekili Mustafa Yeneroğlu istifa ettiği iddialarına sosyal medya hesabından yanıt verdi.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 14 Mayıs 2019 Salı, 09:53

[Haber görseli]AKP Milletvekili Mustafa Yeneroğlu partisinden istifa ettiği iddialarına Twitter hesabından yanıt verdi.

İddiayı yalanlayan Yeneroğlu paylaşımında, "İstifa ettiğim haberi doğru değil. Hande hanım maalesef off the record bir görüşmeyi teyit bile ettirmeden,hatalı bir biçimde düşük cümlelerle vermiş" ifadelerini kullandı.

İşte Yeneroğlu'nun mesajları:

[Haber görseli]

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Mustafa Yeneroğlu

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