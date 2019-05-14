Kargodan mesaj: Gönderiniz HDP PKK'ya teslim edildi

Yerel seçimde Batman’da belediye meclis üyeliğine seçilen ancak KHK’li olduğu gerekçesiyle mazbatası verilmeyen Reşat Akıncı’ya HDP Genel Merkezi’ne gönderdiği gönderi için, ‘Gönderiniz HDP PKK’ya teslim edilmiştir’ mesajı geldi.

Mezopotomya Ajansı'nda yer alan habere göre; 31 Mart’ta Halkların Demokratik Partisi’nden (HDP) belediye meclis üyesi seçilen ve Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edildiği için mazbatası verilmeyen Reşat Akıncı, parti genel merkezine geçtiğimiz hafta içinde Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvuru yapabilmek için evraklarını MNG Kargo ile gönderdi.

Akıncı’ya MNG Kargo’dan gönderdiği evrakların parti genel merkezine ulaşması aşamasında 3 kere mesaj geldi. Akıncı’ya kargo şirketi tarafından gönderilen son mesajda ise “Gönderiniz 06/05/2019 tarihinde ESAT şubemiz tarafından HDP PKK’ya teslim edilmiştir” ifadeleri yer aldı.