Kargodan mesaj: Gönderiniz HDP PKK'ya teslim edildi

Batman'dan Ankara'daki HDP Genel Merkezi'ne bazı evrakları kargoyla gönderen Reşat Akıncı'ya MNG kargo tarafından 'Gönderiniz HDP PKK'ya teslim edilmiştir' mesajı gönderildi.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 14 Mayıs 2019 Salı, 11:10

Yerel seçimde Batman’da belediye meclis üyeliğine seçilen ancak KHK’li olduğu gerekçesiyle mazbatası verilmeyen Reşat Akıncı’ya HDP Genel Merkezi’ne gönderdiği gönderi için, ‘Gönderiniz HDP PKK’ya teslim edilmiştir’ mesajı geldi.

Mezopotomya Ajansı'nda yer alan habere göre; 31 Mart’ta Halkların Demokratik Partisi’nden (HDP) belediye meclis üyesi seçilen ve Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edildiği için mazbatası verilmeyen Reşat Akıncı, parti genel merkezine geçtiğimiz hafta içinde Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvuru yapabilmek için evraklarını MNG Kargo ile gönderdi.

Akıncı’ya MNG Kargo’dan gönderdiği evrakların parti genel merkezine ulaşması aşamasında 3 kere mesaj geldi. Akıncı’ya kargo şirketi tarafından gönderilen son mesajda ise “Gönderiniz 06/05/2019 tarihinde ESAT şubemiz tarafından HDP PKK’ya teslim edilmiştir” ifadeleri yer aldı.

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Cumhuriyet İMECESİ

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