Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Hakkari'nin Irak sınır hattında bulunan Serabat üs bölgesine sızmaya çalışan PKK'li teröristlerin açmış olduğu taciz ateşi sonrasında ilk belirlemelere göre 1 asker şehit oldu. Bölgede Hava destekli operasyon başlatıldı.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Hakkari Valiliği yaptığı yazılı açıklama ile Jandarma Teşkilatı ile şehidin ailesine başsağlığı mesajı yayımladı. Mesajda, "İlimiz Yüksekova ilçesi Alandüzü mevkiinde bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan taciz atışı sonucu şehit olan aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Jandarma Teşkilatı ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.