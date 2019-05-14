Gazeteci Haydar Meriç’in son telefon görüşmesinin kayıtlarını silen polise dava açıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Haydar Meriç'in son telefon görüşmesinin kayıtlarının o dönem İstihbarat Daire Başkanlığı Teknik Operasyon Şube Müdürlüğünde (TEKOP) görevli komiser olan şüpheli Hakan K.'nın yardımı olmadan silinemeyeceği vurgulandı. Şüpheli Hakan Kanın ayrıca FETÖ'nün gizli mesajlaşma programı Bylock kullanıcı olduğu da tespit edildi. İddianamede şüphelinin “Silahlı Terör Örgütüne üye olma”, “Bilişim Sistemindeki verileri bozma, yoketme, erişilmez kılma” suçlarından cezalandırılması talep edildi.

FETÖ'CÜ İSTİHBARAT POLİSİ: HAYDAR MERİÇ OLAYI ÖRTBAS EDİLDİ

Sözcü'dan Can Özçelik'in haberi şöyle: Kırklareli'ndeki usulsüz dinlemelere ilişkin yapılan soruşturma kapsamında İstihbarat Şube Müdürlüğünde görevli olan S.D isimli polisin verdiği ifade de iddianamede yer aldı. Eski polis memuru S.D'nin savunmasında telefonu dinleme altındayken Haydar Meriç'in öldürüldüğünü ve bu olayın örtbas edilmek için de istihbarat şubesince gerekli bilgi paylaşımı yapılmadığını söyledi.

“DAVULCU SÜLEYMAN” İDDİANAMEDE

İddianamede ayrıca gazeteci Haydar Meriç'in, FETÖ lideri Fetullah Gülen'in özel hayatını araştırdığı ve buna ilişkin bilgilere ulaşmasının ardından öldürüldüğü belirtildi. İddianamede, “Gazeteci Haydar Meriç'in Fetullah Gülen aleyhine görüşleri olduğu, bunu o dönem itibarıyla dile getirmekten çekinmediği tanık beyanlarına göre, Fetullah Gülen'in 1964 yılında Kırklareli'nde Diyanet İşleri Başkanlığı mensubu olarak görev yaptığı dönemde ‘Davulcu Süleyman' ismi ile bilinen bir kişi ile gayri ahlaki cinsel birlikteliği olduğuna dair duyumlara ulaştığı, bu duyumlara ilişkin araştırma yaptığı bu bilgileri kitaplaştıracağını çevresine söylemesi üzerine 2010 yılında hakkında dinleme kararı alındığı” vurgulandı.

“SON GÖRÜŞME 66 SANİYE”

Haydar Meriç'in 2011 yılında öldürülmeden önce yaptığı 66 saniyelik telefon görüşmesini kiminle yaptığına dair soruşturmanın derinleştirerek sürdüğü vurgulanırken iddianamede bu görüşmenin kayıtlarının silinmesi olayı da anlatıldı. İddianamede, bu kayıtların silinmesinin o dönem İstihbarat Daire Başkanlığı Teknik Operasyon Şube Müdürlüğünde (TEKOP) görevli komiser olan şüpheli Hakan K'nın olmadan yapılamayacağı da belirtildi.

İddianamede olay şöyle anlatıldı: “Haydar Meriç'in baz sinyallerinin takip edildiği, gece 01.00 sularında Erhan Y., adına kayıtlı patates hat olarak tabir edilen bir hat ile 66 saniyelik görüşmesi sonrası Haydar Meriç'in ortadan kaybolduğu, bu görüşmenin anlık olarak istihbarat şube müdürlüğü kayıtlarına düştüğü, telefonlarına ulaşılmaması ve ikametine de gelmemesi sonrası eşi tarafından şikayette bulunulması ve Haydar Meriç'in kaybolduğunun duyulması sonrası Kırklareli Asayiş Şube müdürlüğünde işlem yapılması ve dönemin İstihbarat Şube Müdürü İbrahim Ş'ye bilgi verilmesine rağmen İbrahim Ş'nin, Haydar Meriç'in görüşme kayıtlarından faydalanarak bilgi vermediği kasıtlı olarak haydar Meriç'in kaybolduğu gece yapmış olduğu görüşmeyi İstihbarat Daire Başkanlığı Log kayıtlarından örgütsel yapıyı da kullanarak silinmesini sağladı.”