İhbar doğru çıktı, nehirde ceset bulundu

Dün öğle saatlerinde Berdan nehri üzerindeki Tarsus Şelalesi'ne fotoğraf çektirmeye giden iki kadın, polisi arayıp, suda erkek cesedi gördüklerini söyledi. İhbar üzerine bölgeye, İl Emniyet Müdürlüğü su altı polis ekibi ile Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Dün, hem su altında, hem de su üstünde yapılan aramalarda, sonuç alınamadı. Bugün sabah saatlerinde yeniden başlayan aramalarda, şelalenin yaklaşık 500 metre ilerisindeki sazlık alanda, 60 yaşlarındaki bir erkeğe ait ceset bulundu.

​Sudan çıkarılan ceset, yapılan incelemenin ardından ölüm nedeni ve kimlik tespiti için morga gönderildi.