İmamoğlu'ndan Binali Yıldırım'a akbil ve su faturası yanıtı

Halkın oylarıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen ancak YSK kararıyla mazbatası alınan Ekrem İmamoğlu, Bahçelievler'de Şirinevler Salı Pazarı'nı ziyaret ederek, vatandaşlarla ve esnafla sohbet etti.

Pazar ziyaretinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İmamoğlu, pazarda insanlarla buluşmanın, onlarla kucaklaşmanın ve dertlerini hissetmenin gerçek hayat olduğunu söyledi.

Vatandaşın sorunlarının başında pahalılık geldiğini dile getiren İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Pahalılık, işsizlik ve insanların dertleri oldukça yoğun. Ekonomi, insanların ne yazık ki hala canını sıkmaktadır. Bu bizleri üzüyor. Bugün böyle bir ortamda hep beraber, kol kola bir ekonomi seferberliği ilan etmek varken toplumun sıkıntılarını çözmek ve problemlerine çare olmak varken, ne yazık ki, şehrimiz ve ülkemiz seçim gündemi ile boğuşmaktadır. Bu bizi üzüyor. 8 gün oldu, bir karar verildi, tamamen hukuksuz olduğuna inandığımız verilen bu kararın içeriği şu; 123 sandıkta kurulan sandık kurulu üyelerinin memur olmadığına dair bir şaibe üretildi. Bu şaibe üzerinden ilçe seçim müdürleri, kurul üyeleri, sandık kurulundaki o bahsi geçen üyelerle ilgili soruşturmadan bahsedildi. 8 gün oldu kardeşim, hani o soruşturma, hani o yüzlerce kişi, ne karar verildi, hangi ifadeler alındı, ifadeler alındı mı, alınmadı mı? Şu sorunları yaşarken bize bunu yaşatanları, ilk gün söylediğim gibi Allah'a havale ediyorum. Bunları konuşmak lazım. Bir karar aldıysanız bekliyoruz, sabırla, tam 8 gün geçti, gerekçeli karar yok. Gerekçeli karar olmadığı gibi ortada soruşturma da yok. Soruşturmayla ilgili herhangi bir açıklama da yok. Gerekçeli karara dönük konuşmalar var ama bu konuşmaların karşılığında gerekçeli karar için talimat gibi yapılan konuşmalar nereye varacak, milletle endişeyle ve o hukuksuzluğun devamı adına kuşkuyla ve kaygıyla takip ediyoruz. Gerçekten üzücü ve can sıkıcı."

Ekrem İmamoğlu, siyasi yorumlarla toplumun gerilmemesi gerektiğini aktararak, şöyle devam etti:

"Şu arkamda duran pazar bile Türkiye'nin özeti. Yani çantası dolmayan hanımefendiler, anneler, aileler ve alışveriş yapamayan insanlar, şu mübarek ramazan ayında oruç sofrasına bir şey götüremeyen insanlar... Gerçek hayat burada. Bunun için ben diyorum ki, 'Milleti aldattınız bugüne kadar.' ama artık söylüyorum, aldatma ve aldatılma dönemi bitmiştir. Tavsiyem, karar vericilerin de bizlere katılması. Aldatma ve aldatılma sürecinin bittiği Türkiye'de, sakın bu tür manevralara girmesinler. Milletimiz zekidir ve akıllıdır. Milletimiz, sorunlarla yüzleştiği gibi sorunlara çözüm bulacak insanların da farkındadır. İnşallah verilen bu ara dönemi hızlıca geçeceğiz. 24 Haziran'dan itibaren milletimize çare bulmaya, çözüm üretmeye, fakirliğini, yoksulluğunu paylaşmaya hazırız. Verdiğimiz taahhütlerden ilk bölümünü, şu anda görev alanından uzakta olsak da dün itibarıyla hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Dediğim gibi aldatma ve aldatılma dönemi bitmiştir. Bu kadar net."

YSK'nin kararını eleştiren İmamoğlu, "Az önce söz ettiğim o 123 sandıkta, hani şaibe üretilen 123 sandıkta, şunu milletimize açıklamakla yükümlüsünüz, boynunuzun borcudur. O sandıklarda alınan oyu, derhal açıklamalısınız. Bu kadar şaibe konuştuğunuz o 123 sandıkta, insanları fişlediğiniz o 123 sandıkta, rakibimiz ve ben, yüzde kaç oy aldık? Sabırla, inatla bekleyeceğiz cevabı. Bize bu cevabı verin." diye konuştu.

"İnanın Sayın Binali Yıldırım'a cevap verecek dili bulamıyorum"

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, bir gazetecinin, "Rakibiniz, oylar çalındı iddiasını sürdürüyor. Nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna, şu yanıtı verdi:

"İnanın Sayın Binali Yıldırım'a cevap verecek dili bulamıyorum. Onun için o seviyeye inmeyeceğim, öyle bir tarifte bulunması büyük bir talihsizlik. Devletin her kademesinde bulunmuş bir insan için sözleri büyük bir talihsizlik. Akıl dışı bir siyasi manevra olarak görüyorum. Seviyesi çok düşük bir dil kullanılıyor üzülüyorum. Şu arkamda duran, caddede, koridorlarda yürürken insanların sıcaklığını görüyorum ki, şu geçtiğimiz 5 ay içerisinde, Allah esirgesin öyle bir huyumuz asla olmadı ama, çalmak kelimesini kullanacaklarsa gönülleri çaldığım doğrudur."

"Öğrenci kartında ve suda indirim vaatleriniz dün İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde geçti. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım da sosyal medya üzerinden 'O vaatler gerçekleşiyor.' şeklinde açıklama yaptı. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine İmamoğlu, şunları söyledi:

"Bugün yaşanan trajikomik olaylara yüzlerce yıl önce Nasreddin Hoca olsa bize kahkahalarla gülerdi. Bu kadar net taahhüdü veren, talep eden, kurumlardan yazışmaları yaparak süreci hazırlayan, propagandasında bu olan tek kişi benim. 'Hatta, bu kaynağı nereden bulacaksın, bunlar hesapsız kitapsız işler.' diyen de kendileri. 'Çıkarsaydı 3 Meclis toplantısı yaptı, 3'ünden birinde çıkarsaydı.' diyen de kendisi. Ne acı. Çünkü Meclis'in nasıl yapılacağını ve hangi gündemle ilgili yapılacağı konusunda bilgi noksanlığı var. Belediyecilik konusunda bilgi eksikliği var galiba. Biz taahhüdümüzü yerine getirdik. Ben onun yerinde olsam halk adına teşekkür ederdim."

Şirinevler semt pazarında vatandaşlarımızla buluştuk. Çarşı, pazar ateş pahası; fileler dolmuyor. Esnaf da vatandaş da dertli. Yöneticileri gerçek sorunlara sahip çıkmaya davet ediyorum. pic.twitter.com/X6N6PsZuXv — Ekrem Imamoglu (@ekrem_imamoglu) May 14, 2019

"Yüz binlerce insanın katkı sunacağı bir sistemli çalışma içindeyiz"

İmamoğlu, "Her şey çok güzel olacak" sloganının yasaklandığı iddiaları üzerine "Öyle bir açıklama duydum. Mümkün mü, ilk afişi gider ben asarım. Sloganın her kelimesi güzel. Biraz kopyaladıklarını da görüyorum. Kopya çekmek iyi bir şey değil. Birçok konuda kopya çekiyorlar ama bu güzel cümleyi çeksinler, razıyım. Ama fişleme, afiş astırmayız gibi geçsinler onları. İşlerine baksınlar. Türkiye'nin sorunlarıyla ilgilensinler. Her şey çok güzeli halkımız sevdi." dedi.

Bazı seçmen kayıtlarının silindiği iddialarına da değinen İmamoğlu, "İddialar var, bize de geliyor. Arkadaşlarımıza ilettik. Takip ediliyor. Endişe duyulacak bir şey yok. Seçmen listelerini çok sıkı takip edeceğiz. Yüz binlerce insanın katkı sunacağı bir sistemli çalışma içindeyiz. Vatandaşımız kaygı duymasın." diye konuştu.

Bir gazetecinin, 23 Haziran'da yenilecek seçimlerde hedeflediği oy oranıyla ilgili sorusuna İmamoğlu, "Vatandaşımızın teveccühü. Yapılan haksızlık ve hukuksuzluk üzerine iyi bir oy oranı ile seçileceğimizi şimdiden hissediyorum." karşılığını verdi.