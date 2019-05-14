Şule Çet için 'bir ışık da sen yak' çağrısı

Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet’in ölümüyle ilgili görülecek dava öncesi ışıkları kapatıp açma eylemi çağrısında bulunuldu.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 14 Mayıs 2019 Salı, 19:50

[Haber görseli]

Ankara’da bir plazanın 20. katından atılan üniversite öğrencisi Şule Çet cinayetiyle ilgili davanın ikinci duruşması yarın Ankara Adliyesi'nde görülecek.

Dava öncesi Şule Çet İçin Adalet hesabından yapılan paylaşımda bu gece saat 21.00'de ışıkları kapatıp açma çağrısında bulunuldu.

Şule’nin mahkemesi öncesinde 14 Mayıs salı günü saat 21:00’da “ Işık’lar kapatılıp açılacaktır. “ Bu eylem bizler için Şule’nin adaletinde önemli bir yeri olacaktır. Hem Şule’yi anacağız. Hem de adalete bir ışık yakacağız!

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