Nihat Hatipoğlu'nun 'din değiştirme' şovuna anneden büyük tepki

İlahiyatçı Nihat Hatipoğlu, İstanbul Sultanahmet Meydanı'nda yaptığı ve televizyondan canlı yayınlanan iftar programında, 13 yaşındaki Ermeni bir çocuğun dinini değiştirdi.

12 Mayıs Cumartesi günü ATV’de yayınlanan Nihat Hatipoğlu'nun sunduğu iftar programında 13 yaşındaki Arthur’un, Müslüman olmak istediği belirtildi ve Hatipoğlu’nun yönlendirmesiyle çocuk canlı yayında Kelime-i Şehadet getirdi. Hatipoğlu, ayrıca çocuğa ismini değiştirmek isteyip istemediğini de sordu. Çocuk ise "Nihat" ismini istediğini belirtti. Hatipoğlu çocuğun annesinden izin aldıklarını öne sürdü.



ANNESİ TEPKİ GÖSTERDİ

Çocuğun Türkiye'de yaşayan bir Ermenistanlı olduğu ortaya çıktı. Çocuğun annesi Alina Y. Ermenistan'da yayın yapan Lurer.com’a yaptığı açıklamada şunları söyledi.

“Çocuğum Müslüman olmadı. Biz Ermeniyiz, Hristiyanız. Ben bilseydim kendim, çocuğumun yanına giderdim, ama bilmiyordum. Dükkanda çalışıyorum. Aniden bana haber geldi. Artur 13 yaşında, saf bir çocuktur. Suriyeli arkadaşı “gel beraber canlı yayında konuşalım sonra bize hediyeler verirler, onlarla da oturup yemek yeriz” demiş, çocuğum da saf saf onunla gitti. Çocuktur o, yanlış yaptı. O Müslüman olmadı, sünnet olmadı.”



PAYLAN: YAPILAN ÇOCUK İSTİSMARI

Anne Alina Y. ayrıca HDP milletvekili Garo Paylan'ı da aradı ve çocuğunun kendisinin onayı olmadan programa çıkarıldığını söyledi. Paylan "Çocuk istismarı yapan program hakkında yarın RTÜK’e ve savcılığa suç duyurusunda bulunacağım" dedi.

Başepiskopos Aram Ateşyan da 13 Mayıs Pazar günü yaptığı açıklamada konuyla ilgili olarak Diyanet İşleri Başkanı'nın aradığını ve şikayette bulunduğunu söyledi.

İHD'DEN SUÇ DUYURUSU

İnsan Hakları Derneği (İHD) Nihat Hatipoğlu hakkında suç duyurusnda bulunacaklarını açıkladı.

İHD, "Yarın, İHD Irkçılık ve Ayrımcılığa Karşı komisyon olarak, ATV canlı yayınında Müslüman yapılan Ermeni çocuk ile ilgili suç duyurusunda bulunacağız. Suç duyurusu metni, basına iletilecektir" açıklamasında bulundu.