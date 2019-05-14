'Çeşmelerden su akmasaydı, İmamoğlu indirimden bahsedebilir miydi?'

RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına katılan AKP İBB Meclis Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, İmamoğlu'nun vaatlerini Binali Yıldırım'ın sahiplendiği ile ilgili eleştirileri cevapladı.

Göksu, "Biz 2070 yılına kadar İstanbul'un bütün su altyapısını bitirdik. İstanbul'da çeşmelerden su akmasaydı, Ekrem İmamoğlu su indirimden bahsedebilir miydi? Bu şehre suyun, ulaşımın altyapısını biz getirdik" dedi.

İndirimlerin neden daha önce değil de şimdi yapıldığına ilişkin de konuşan Göksu, "Çok basit bir hesap var. Siz bir işletme açsanız önce amortisman giderlerini çözersiniz sonra müşterinize daha fazla konfor sağlayacak imkanlar sunarsınız" şeklinde konuştu.

Ulaşımla ilgili indirimleri de ilk önce AKP'nin yaptığını savunan Göksu, "İstanbul'da en fazla yatırım yapılan alan ulaşımdır. Bütçemizin büyük bölümü ulaşıma gidiyor zaten. Öğrenci pasosundaki indirim süreç içinde çözülebilecek bir şeydi, çözüldü. Bayramlarda indirimi zaten AK Parti başlatmıştı. Dini bayramlarda, özel günlerde ulaşım ücretsizdi. Biz buna 19 Mayıs'ı ve sınav zamanlarını da ekledik" ifadelerini kullandı.

Hane bazlı tarifede su faturalarında yüzde 40 indirim sağlaması beklenen değişiklik İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi’nde oybirliğiyle kabul edilmişti.

KAFTANCIOĞLU'NDAN YANIT

AKP'li Göksu'ya yanıt veren CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, “Kaynakları 16 milyon İstanbullu yerine mutlu bir azınlığa aktarmasaydık İmamoğlu’nun indirim yapmasına gerek kalmazdı” diyecek hali yoktu elbette..." dedi.