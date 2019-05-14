İmamoğlu sözünü tuttu

Seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 5 Şubat'ta yaptığı hal ziyaretinde, sabah namazı çıkışında tanıştığı Cebrail Gümüştepe'nin Esenler'deki evinde iftarını açtı.

İmamoğlu sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Sevgili Cebrail ile Bayrampaşa Hali’ne karşılaşmıştık, bana okumak istediğini söylemişti. Bu şehrin yöneticileri olarak ona bu imkanı sağlayamadığımız için utanmıştım. Onun eğitim hayatı konusunda her şey güzel oldu. Bugün de çok kıymetli ailesiyle iftarda bir araya geldik" ifadelerini kullandı.