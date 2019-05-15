Ailesine "şerbet" diye siyanür içirdi!

İzmir’de, üniversite öğrencisinin internetten sipariş ettiği siyanür ile anne ve babanın öldüğü, iki kardeşin tedavisinin sürdüğü olayda korkunç iddia ortaya atıldı. Dokuz Eylül Üniversitesi Kimya Bölümü öğrencisi M.C.K (21), deney yapmak için internetten siparişle potasyum siyanür aldı.

İddiaya göre, üniversite öğrencisi dün akşam evde siyanür kullanarak bir sıvı hazırladı. Daha sonra bu sıvıyı, annesi Fatma ve babası Mehmet K'nin "değişik bir şerbet yaptım bir tadın" diyerek içmelerini sağladı.

Anne ve baba siyanürü içer içmez fenalaştı. Üniversite öğrencisi, 16 yaşındaki Mehmet'e içirmek istedi ancak kardeşi, anne ve babasının fenalaştığını görünce kabul etmedi. Bu sırada Mahmut K., zorla içirmeye çalıştığı sırada sıvıyı kardeşinin üzerine döktü.

Fenalaşan Fatma K. komşularına haber vermesi üzerine 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istendi.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan baba Mehmet K. ile Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan anne Fatma K. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Siyanürden etkilenen Mehmet ve 4 yaşındaki Emir K. Ege üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Mahmut K., tedavisinin ardından polislerce gözaltına alındı.

Gencin son zamanlarda internet üzerinden ticaret yaptığı ve bu süreçte para kaybı yaşadığı için psikolojisinin bozulduğu ayrıca kimya bölümü öğrencisi olmasından dolayı evde de zaman zaman deneyler yaptığı belirtildi.