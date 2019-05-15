TRT’de büyük tasfiye!

TRT'de aralarında spiker, muhabir ve prodüktörlerin de olduğu 169 kişi, ‘İhtiyaç fazlası' gerekçesiyle başka kurumlara gönderiliyor. Muhabirler Sağlık Bakanlığına, radyo sanatçıları Tarım Bakanlığına, prodüktör ve bazı spikerler de Çevre Bakanlığına atanacak.

TÜRKÜCÜ TARIM BAKANLIĞINA GÖNDERİLDİ

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, “TRT bitirilme noktasına getirildi. Bu işin cılkı çıktı, kıyım yapılıyor. Kurumun kalifiye personelleri ihtiyaç fazlası gerekçesiyle başka kurumlara sürgün ediliyor” dedi.

TRT halk müziği sanatçısı Elif Doğan da “Şimdi ben Tarım Bakanlığı'na gönderilsem kime türkü söyleyeceğim” diye tepki gösterdi.

HABER-SEN’DEN SERT AÇIKLAMA

Sözcü'den Yavuz Alatan'ın haberine göre; TRT'de örgütlü Haber-Sen de bu konuda bir açıklama yaptı. Açıklamada “TRT egemen siyasetin propagandasını yapıyor. TRT elektrik faturaları, bandrol bedeli ve yayın bedeli adı altında gelirlerinin yüzde 80'inden fazlasını halktan topluyor. 169 TRT emekçisi Devlet Personel Başkanlığı'na bildirilmiştir. Kurumda istihdam fazlası varsa neden geçen ay sadece AA'dan 280 kişi alındı. TRT tarihinin en büyük emekçi katliamı yapmaktadır” denildi.