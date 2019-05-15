FETÖ'cü Adil Öksüz'ün yeğeni Esmaül Hüsna tahliye edildi

15 Temmuz darbe girişiminin kilit isimlerinden Adil Öksüz'ün yeğeni Esmaül Hüsna Öksüz, tutuklu yargılandığı davada adli kontrol şartıyla tahliye oldun.

İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Esmaül Hüsna Öksüz avukatıyla katıldı.

Duruşmada, sanığa ait dijital materyallerle ilgili hazırlanan bilirkişi raporunun dosyaya sunulduğu ve raporda herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığına yönelik tespit olduğu belirtildi.

Raporun okunmasının ardından esasa ilişkin mütalaasını sunan İstanbul Cumhuriyet Savcısı, sanık hakkında daha önce 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan dava açıldığını ancak suçunun 'silahlı terör örgütüne yardım' suçu kapsamında kaldığını belirterek, sanığın bu suçtan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talebinde bulundu.

Mütalaaya karşı beyanı sorulan sanık Öksüz, suçlamaları kabul etmediğini belirterek, beraatini istedi.

"Sanığın avukatı ise müvekkilinin sadece soyadından ötürü yargılandığını savunarak, "İllaki bir suçlama yapılacaksa bu ancak 'suçluyu kayırmaya teşebbüs' suçundan yapılabilir. Bilirkişi raporunda da herhangi bir suç kaydına rastlanmadığı belirtiliyor. Beraat talep ediyoruz" dedi.

Davaya ilişkin kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Esmaül Hüsna Öksüz'ün, 'suçluyu kayırmaya teşebbüs etme' suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Heyet, tutuklu sanığın 'yurt dışına çıkış yasağı' konularak tahliyesini de karara bağladı.