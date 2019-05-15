AKP'nin YSK Temsilcisi Özel'den itiraf: Devletin parasıyla FETÖ ziyaretine gitmişler!

Eski AKP Milletvekili ve Karar yazarı Mehmet Ocaktan, bugünkü yazısında 'Halis muhlis Fetö'cü" dediği AKP'nin YSK'daki temsilcisi Recep Özel'in açıklamalarını yayınladı. Recep Özel, gönderdiği açılamada 2012 yılında Pensilvanya'da Fethullah Gülen'i ziyaret ettiğini kabul etti. Özel, bu ziyaretin Adalet Bakanlığı'nın resmi programında yapıldığını da belirtti.

Özel'in açıklamasındaki konu ile ilgili cümle şöyle: "2012 yılında Adalet Bakanlığı’nın resmi bir programı için gittiğimiz Amerika’da o günün şartlarında o şerefsiz mahluka, terörist başına gerçekleşen ziyareti bu günlerde gündeme getirmek haysiyet cellatlığından başka bir şey değildir."