Cesedi 5 yıl sonra bulundu: 83 yaşındaki kadın boğularak öldürülmüş

Banaz'ın Susuz köyünde yaşayan Hacer C, 15 Ocak 2014'te kayboldu. Ailesi 2 gün sonra jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu ve ardından bölgede arama çalışması başlatıldı.

O tarihte yaşlı kadının bazı yakınlarının ifadelerine başvuruldu. Jandarma timleri, iz süren köpekler eşliğinde, makilik alanda yaşlı kadına ait iz bulmaya çalıştı.

- Arama çalışmaları 4 ay sürdü

Soruşturma kapsamında köyde ve yakınındaki göletlerde kadavra köpeklerinin de katılımıyla yaklaşık 4 ay arama yapıldı. Hacer C. ile ilgili 200'ün üzerinde ihbar geldi ancak arama çalışmalarından sonuç alınamadı.

Aradan geçen sürede kadının akibetine ilişkin hiçbir belirtiye rastlanılmadı.

Uşak İl Jandarma Komutanlığı 8 ay önce dosyayı yeniden açtı. Bu kapsamda özel bir ekip kuruldu. Aile bireyleriyle yeniden görüşüldü fakat soruşturmaya katkı verecek bir sonuç elde edilemedi. Bu arada aile üyelerini kullandığı cep telefonlarının HTS kayıtları mercek altına alındı.

Annelerinin bulunması için televizyon programına da çıkan oğlu M.C. ve gelini L.C'nin, olay tarihindeki telefon sinyallerini inceleyen ekipler, ihbardan yaklaşık 10 gün önce gece köyden bir traktörün çıkış yaptığını belirledi.

- Cep telefonu sinyali tespit edildi

Köyde yaşayan bir kişinin de ifadesinde, ihbardan 10 gün önce ailenin traktörünün gece vakti köyün dışına çıktığını söylemesi üzerine teknik takibi derinleştiren ekip, kayıp kadının oğlunun cep telefonunun köye yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki bir araziden sinyal verdiğini tespit etti.

Bunun üzerine yaşlı kadının oğlu M.C, gelini L.C. ile torunu M.C. cinayet şüphesiyle gözaltına aldı.

Kayıp kadının oğlu M.C. ifadesinde, eşinin kendisine "annen öldü" dediğini, bunun üzerine annesinin cesedini battaniyeye sararak, traktörle köyün yaklaşık 2 kilometre uzağındaki bir araziye gömdüklerini, vicdan azabı duyduğunu söyledi.

Torun M.C. ise çıkan tartışma sonrası annesinin babaannesini boğarak öldürdüğünü itiraf etti. Bunun üzerine Çubukkıran mevkisinde arama çalışması başlatıldı. İş makinesiyle yapılan kazıda yaşlı kadının cesedine ulaşıldı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan yaşlı kadının oğlu M.C, torunu M.C, gelini L.C, gelinin annesi H.U. ile babası A.U. tutuklandı.

- Nefes borusu kırılmış

Köye 4 kilometre mesafede toprağa gömülü cesedini bulunan Hacer C'nin İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi raporu da tamamlandı. Otopside yaşlı kadının boyun bölümündeki trakea (nefes borusu) kemiğinin kırık olduğu belirlendi.

Kişinin boyun bölgesine güç kullanılarak uygulanan şiddet sonucu maktulün nefessiz kalıp ölmesiyle sonuçlanan vakalarda "trakea" kemiğinin kırıldığını belirten adli tıp uzmanları, Hacer C'nin fiziki şiddet uygulanıp boğularak öldürüldüğü kanaatine vardı.

Yaşlı kadının tutuklanan oğlu M.C, torunu M.C, gelini L.C, gelinin annesi H.U. ile babası A.U, ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.