İstanbul'da öğrenci akbili 40 TL’ye indi! 19 Mayıs’ta ulaşım ücretsiz

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, öğrenci aylık mavi kart ücretinin 85 liradan 40 liraya indirilmesini oy birliğiyle kabul etti.

İstanbul'da ulaşım ücretlerine ilişkin İBB Meclis'i karar aldı. Bundan sonra öğrenci aylık mavi kart ücreti 85 liradan 40 liraya geriledi. Ayrıca İBB Meclisi'nde, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor bayramında kentteki toplu ulaşım hizmetinin ücretsiz verilmesi kararı" oy birliğiyle kabul edildi.

Ekrem İmamoğlu Belediye Başkanı olmadan önce öğrenci ulaşımını 40 TL'ye düşüreceğini ve hem milli hem dini bayramlarda ulaşımın ücretsiz olacağını söylemişti.