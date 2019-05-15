Kanser hastası Prof. Haluk Savaş'ın pasaport başvurusu reddedilmesine ilişkin Valilik'ten açıklama

KHK ile ihraç edilen kanser hastası Prof. Dr. Haluk Savaş'ın, yargılandığı davada beraat etmesine rağmen tedavisi için yurtdışına gitme talebi reddedilmişti.

Savaş, yargılanıp beraat ettiği, mahkemenin yurt dışı yasağını kaldırdığı halde talebininin "CİMER’e yazın" denilerek reddedilmesi üzerine, "Benim ortalama beklenen ömrüm 39 ay, bunun 30 ayı geçti 'geri kalan' 9 ayı devletin çeşitli birimleri ile 'yazışarak' geçireceğiz anlaşılan" demişti.

Konunun sosyal medyada gündem olmasının ardından Adanan Valiliği'nden açıklama yapıldı.

ADANA VALİLİĞİ: BELGELER İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA GÖNDERİLDİ

Adana Valiliği'nden yapılan açıklamada “Araştırma neticesinde, kişilerin Gaziantep Üniversitesi öğretim görevlileri iken FETÖ/PDY terör örgütü kapsamında 1 Eylül 2016 tarihli 672 sayılı KHK ile kamu görevinden ihraç edildikleri, KHK ile kamu görevinden ihraç edilmeleri nedeniyle 6749 Sayılı Kanunun 5. maddesi gereğince pasaportlarının Gaziantep'te iptal edildiği, ayrıca kamu görevinden ihraç kararına karşı yapılan müracaatın Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu tarafından reddedildiği yönünde kişinin beyanının mevcut olduğu anlaşılmıştır. İlgili şahıs, 13 Mayıs 2019'da ilimiz İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne müracaatında kanser hastası olduğunu, Gaziantep 7. Ağır Ceza Mahkemesinden beraat kararı aldığını, kendi imkanları ile yurt dışına gidip tedavi olması gerektiğini belirterek, kendisi ve kendisine tedavisi süresince refakat etmek üzere eşi Doç. Dr. Esen Savaş için pasaport talebinde bulunmuştur. Bunun yanı sıra söz konusu beraat kararına karşı da Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından istinaf yoluna başvurulmuştur."

İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü personelinin, KHK ile kamu görevinden ihraç edilenlerin pasaport almalarıyla ilgili yasal düzenlemeler hakkında Savaş'ı bilgilendirdiği ifade edilen açıklamada, "Prof. Dr. Haluk Asuman Savaş, aynı gün İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne davet edilerek sağlık durumu ile ilgili bilgi ve belgeler kendisinden talep edilmiştir. Söz konusu şahsın hukuki durumu, rahatsızlığı, alınan belgeler ve talebi, son 20 yılda zaruri hallerde istisnai bir durum olarak sadece birkaç kişi için kullanılan yetki kapsamında değerlendirilmek üzere İçişleri Bakanlığına dün gönderilmiş olup, bakanlığımızın yapacağı değerlendirmeye göre işlem tesis edilecektir." ifadesi kullanıldı.