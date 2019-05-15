Sakine Cansız dosyası yeniden açılıyor: MİT'in dahil olup olmadığı soruşturulacak

Fransa'da 2013 yılında öldürülen terör örgütü PKK mensubu Sakine Cansız, Fidan Doğan ve Leyla Şaylemez'le ilgili yeniden inceleme başlatılıyor.

Ölen isimlerin ailelerinin talebi üzerine, işlenen cinayetlerde Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) rolünün olup olmadığı incelenecek.

AFP'nin haberine göre, ailelerden birinin avukatlığını yapan Antoine Comte, "Bu tarihi bir karar. Bu, Fransa’da talimatı yurtdışından verilerek gerçekleştirilen siyasi suikastlerin cezasız kalmasının sona erdiğini gösteriyor. Savcılar, davanın şüphelinin ölümü ile bitmediğini kabul ettiler ve yabancı bir devletin katılımı da dahil olmak üzere tüm unsurları inceleyecekler" ifadelerini kullandı.

Tutuklu tek katil zanlısı Ömer Güney, dava başlamadan birkaç hafta önce 2016 sonunda cezaevinde şüpheli bir şekilde ölmüştü ve hakkındaki dava da fiilen düşmüştü.

MİT, SUİKASTLE BİR İLGİSİ OLMADIĞINI AÇIKLAMIŞTI

MİT ise, Ocak 2014'te yayınladığı resmi açıklamayla, suikastle bir ilgisi bulunmadığını belirtmişti.

MİT üyelerinin üçlü cinayete 'karıştığı' sonucuna varan Fransız makamları ise, cinayete dahil olduklarını iddia ettikleri MİT üyelerinin kurum tarafından mı görevlendirildiklerini, yoksa kendi inisiyatifleri ile mi dahil olduklarını tespit edememişti.