İstanbul Ümraniye'de ormanlık alanda bomba bulundu

Ümraniye İnkılap Mahallesi Küçüksu Caddesi üzerinde temizlik yapan Ümraniye Belediyesi işçileri, orman kenarında ağaçların dibinde bir kazan buldu. İçine baktıklarında kabloları gören işçiler, durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polisler, çevrede güvenlik önlemi aldı. Küçüksu Caddesi Beykoz istikameti trafiğe kapatıldı ve olay yerine bomba imha ekipleri istendi.

Kısa sürede olay yerine gelen bomba imha ekipleri, yapılan inceleme sonrası kazanın içindeki düzeneği kontrollü bir şekilde patlatarak, etkisiz hale getirdi. Çalışmalar sonrası etkisiz hale getirilen malzemeler bomba imha ekipleri tarafından alındı. Polis olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.