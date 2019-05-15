İzmir'de siyanürle ailesini zehirleyen kişi tutuklandı

İzmir'de ailesine siyanürlü limonata içiren Mahmut Can Kalkan üst soy akrabayı kasten öldürmekten iki kez ve kardeşi öldürmeye teşebbüs suçlarından tutuklandı.

CENAZELER YOZGAT'A GÖDERİLDİ

Kimya bölümü öğrencisi çocuklarının internetten sipariş ettiği siyanürlü sıvıyı içirmesiyle ölen anne ve babanın cenazeleri, törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketleri Yozgat'a gönderildi.

Soğukkuyu Mahallesi'nde dün meydana gelen olayda, çocuklarının siyanür kullanarak hazırladığı sıvıyı "limona yaptım" telkiniyle içmelerinin ardından hayatlarını kaybeden anne Fatma (39) ve baba Mehmet Kalkan'ın (46) cenazeleri, yakınları tarafından İzmir Adli Tıp Kurumundan alındı.

Bornova ilçesindeki Ali Rıza Güven Camisine getirilen cenazeler, burada ikindi vakti kılınan namaz sonrası memleketleri Yozgat'a gönderildi.

GÖZYAŞLARTIYLA UĞURLANDILAR

Mehmet Kalkan'ın, bir firmanın Ege ve Akdeniz Bölgesi Yetkili Servisler Bölge Müdürü olduğu öğrenildi. Kalkan'ın cenazeye katılan çok sayıda mesai arkadaşı da üzüntü yaşadı.

Cenaze namazı sırasında görüntü alınmasını istemeyen aile üyelerinin talebiyle gazeteciler cami avlusunun dışına çıkarıldı.

Bu arada anne babası ile iki kardeşine siyanürlü sıvıyı içiren Mahmut Can Kalkan'ın (21) da İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlandı.

Sağlık Kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen zanlıya şizofreni tanısı konduğu, bu durumun da sevk dosyasında yer aldığı öğrenildi.

"SAATE BAKIYORDU"

Öte yandan tedavi gördüğü hastanede polise ifade veren 16 yaşındaki Mehmet Taha Kalkan'ın, "Ağabeyim karşımıza geçip '15 dakikanız kaldı, 10 dakikanız kaldı' diye saate bakıyordu" dediği öğrenildi.

Gencin, "ağabeyinin zorlamasına karşılık sıvıyı içmemek için direndiği" şeklindeki beyanları da ifadesinde yer aldı.