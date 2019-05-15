Pınar Birkoç, iki yılı aşkın süredir Düzce T tipi cezaevinde

Birkoç, cezaevi yönetimi tarafından gazetemize yollamak istediği yasaklanan mektubunu bir süre aynı koğuşu paylaştığı Çağataş ile ulaştırdı. Birkoç, mektubunda, 8 Şubat’ta İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi’nin verdiği karar ile 19 yılını daha cezaevinde geçireceğini öğrendiğini belirterek “19-22 Aralık hapishaneler katliamını protesto etmek için basın açıklaması yaparken bir arkadaşımla gözaltına alındım. Birgün sonra geç bir saatte serbest bırakıldım. Polis, gözaltında akbil ve paramızı kaybettiği ve evlerimiz uzak olduğu için Çağlayan Adliyesi’ne yakın Gençlik Federasyonu’na kalmaya gittik. Burası halka açık, dernekler masasına kayıtlı bir dernek” ifadelerine yer verdi. Federasyona gittikten 2 saat sonra yapılan baskında 5 arkadaşıyla gözaltına alındığını anlatan Birkoç, 10 gün gözaltında tutulduktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandığını ve ilk duruşmaya 10 ay sonra çıkabildiklerini kaydederek, özetle yaşadıklarını şöyle anlattı:



“Cezaevinde geçen 2 yılda hayatımdan birçok şey götürdü ve hiçbirinin telafisi mümkün değil. Ablam (24 yaşında) bir yıl boyunca kanserle mücadele etti ve ben yanında olamadım. Bir yılda haftada sadece 10 dakika telefonla görüşebildim. Sürekli görüş yasağı uygulandı. Ablamın hayatını kaybettiğini öğrendim. Bir yıl boyunca ablamla görüştürmedikleri yetmedi ‘seçim güvenliği’ bahane edilerek son kez yüzünü görmemi dahi engellediler. Hapishanede haklarımı istediğim için hakkımda 600’ü aşkın soruşturma açıldı. Yani 70 yıla yakın ziyaret cezası verildi. Abim nişanlandı, en mutlu gününde yanında olamadım, düğünü olacak, ileride çocukları olacak ve ben hiçbirini göremeyeceğim. Şuan dışarıda olsaydım üniversite öğrencisi olacaktım ancak hâlâ liseyi bitirmeye çalışıyorum. Bu adaletsizliklere sessiz kalmamanızı istiyorum” dedi.