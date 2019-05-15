Mahkemeden ders gibi karar

Amasya Katı Atık Bertaraf tesisinin çeşitli zamanlarda beş defa açılması nedeniyle gazetemiz muhabiri Mehmet Menekşe’ye açılan tazminat davası beraatle sonuçlandı.

Dönemin AKP’li Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir “Kişilik haklarına saldırı” iddiasıyla, 6 Mayıs 2015 tarihinde “Açmaya doyamadılar” başlığı ile sürmanşetten verilen haber için Amasya 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne gazetenin o dönemdeki Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve muhabir Menekşe hakkında 40 bin liralık tazminat davası açmıştı. Amasya 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen manevi tazminat davası, 3,5 yıl süren yargılamanın sonunda, davanın reddiyle sonuçlandı. Mahkemece, AİHM ve Anayasa Mahkemesi kararlarına da dayandırılan gerekçeyle manevi tazminat ödenmesini gerektirir bir durumun söz konusu olmadığına hükmetti. Amasya 1. Asliye Hukuk Mahkemesi AHİM ve Anayasa Mahkemesi kararlarına dayandırdığı kararında düşünce özgürlüğüne ve halkın bilgi alma hakkına vurgu yaptığı kararında tazminat istemini reddetti.



‘Umut ışığı olsun’



Özdemir’in avukatlarının ret kararının ardından başvurduğu üst mahkeme olan Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 5. Hukuk Dairesi de 29 Nisan’da verdiği kararıyla Amasya Belediyesi ve Özdemir’in istinaf başvurularını esastan reddetti. Dava avukatı Erdem Celalettin Türem, “Gazetecilerin tutuklu olduğu, demokratik topluma yönelen baskıların giderek arttığı böylesi bir gündemde, bu kararın bir umut ışığı olmasını dile getirmek gerçeklerle bağdaşmayacak bir yorum olacaktır. Buna karşın, yine de bu karar ve benzeri kararların, mevcut hukuksuzluklara ve antidemokratik uygulamalara örnek olması ile hukukun üstünlüğünü hatırlatmasını diliyorum” dedi. l Haber Merkezi