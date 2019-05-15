Gazeteci İdris Özyol saldırıya uğradı

Yeniçağ Gazetesi yazarı Yavuz Selim Demirağ'a yapılan saldırının ardından saldırganların serbest bırakılmasına yönelik tepkiler sürerken gazetecilere yönelik bir saldırı da Antalya'da gerçekleştirildi. Muhalif yazılarıyla tanınan gazeteci İdris Özyol, akşam saatlerinde çalıştığı Akdeniz'de Yeni Yüzyıl Gazetesi binası önünde kimlikleri henüz belirlenemeyen bir grup tarafından dövüldü. Başından ve göğsünden yaralanan Özyol'u olay yerinde bırakıp kaçan saldırganlar hakkında henüz bir bilgiye ulaşılamadı.

ÇGD'DEN AÇIKLAMA

Özyol'un saldırıya uğramasına tepki yağdı. Çağdaş Gazeteciler Derneği Akdeniz Şubesinden yapılan açıklamada, "Taş devri zihniyetini taşıyan saldırganların derhal yakalanması talebiyle İdris Özyol’a yapılan saldırıyı kınıyoruz. Özyol ve diğer gazetecilere tehditler savuran MHP İlçe Başkanı Talu Bilgili hakkında savcıları göreve davet ediyoruz. Gazetecileri hedef gösteren, saldırganları kışkırtan kim varsa hesap vermelidir. ÇGD olarak bu konunun takipçisi olacağımızı ilan ediyoruz" denildi.

MHP İLÇE BAŞKANI BİLGİLİ TEHDİT ETMİŞTİ

Muratpaşa Belediyesi Meclisinin mayıs ayı toplantısı sırasında CHP grubunun, idam edilen devrimciler Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ın posterini asması üzerine yaşanan tartışmanın kentteki tüm gazetecilerin gündemi olduğu anımsatılan ÇGD Akdeniz Şubesi'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

MHP İlçe Başkanı Talu Bilgili’nin, gerek Mecliste gerekse de sonrasında yaptığı tehditler, birçok gazetede haberleştirildi. Konuyu köşe yazıları ve sosyal medya paylaşımlarına taşıyan gazeteci İdris Özyol da Bilgili’nin tehditlerinden nasibini almıştı. Bugün ise tehditler adresini buldu!

TUNCAY ÖZKAN: BU ALÇAKLIKLARIN SONUNU HUKUK GETİRİR

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan Twitter üzerinden yaptığı açıklama ile saldırıyı kınadı. Özkan, "Bu alçaklıkların sonunu hukuk getirir. Hukuk koksa da hukuk çaredir. İktidar destekli bu saldırıların önlenmesi hukukun ödevidir. Gazetecilere dönük bu saldırıları lanetliyorum. İdris Özyol a şifa diliyorum. Adalet bir gün gelecek hatırlatıyorum" ifadelerini kullandı.

BUDAK: KONUNUN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak da Özyol'a yönelik saldırıyı, ''Usta gazeteci İdris Özyol Antalya’da çalıştığı gazetenin önünde saldırıya uğradı. Bu alçakça saldırıyı lanetliyorum. Saldırganların bir an önce bulunup cezalandırılması, yanlarına kar kalmaması için konunun takipçisi olacağız. @munirkaraloglu @AntalyaEmniyet'' ifadeleriyle kınadı.