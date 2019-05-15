Dışişleri Bakanlığından Yunan mahkemesinin kararına tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunan mahkemesinin terör örgütü DHKP-C'ye üye olmakla suçlanan 9 Türk vatandaşı hakkında beraat kararı vermesine ilişkin açıklamasında, “Bu örgütlere Yunanistan’da uluslararası terörizmle mücadele taahhütlerine aykırı biçimde gösterilen sempati, hoşgörü ve yardım kabul edilemez” ifadelerini kullandı.

Aksoy, açıklamasının devamında şunları kaydetti:

“Sayın Cumhurbaşkanımıza suikast girişiminde bulunma yolundaki ciddi emareler üzerine, Yunan Polisi tarafından 2017 yılında yakalanan, haklarında Türkiye’de de yakalama kararı bulunması çerçevesinde iadesini talep ettiğimiz 9 DHKP/C mensubuna yönelik bugün (15 Mayıs) verilen beraat kararı, bu terör unsurlarının neden Yunanistan’da yuvalandıklarını da ortaya koymaktadır. Ayrıca DHPK/C, AB’nin de terör örgütleri listesinde yer almaktadır. Dolayısıyla, Yunan mahkemesinin aldığı bu karar, Avrupa’da terörizmle mücadele çabalarını da açıkça sekteye uğratmıştır.”

NE OLMUŞTU?



Yunan polisi, sekiz erkek ve bir kadın şüpheliyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2017 yılının Aralık ayındaki Atina ziyaretinden önce Atina'daki üç eve düzenlenen baskınla gözaltına alınmıştı.

Yunanistan'da mahkeme terör örgütü DHKP-C'ye üye olmakla suçlanan dokuz Türk vatandaşı hakkında yeterli kanıt olmaması gerekçesiyle beraat kararı verdi. Sanıklardan altısı ruhsatsız silah ve belgede sahtecilikten hapis cezası aldı.

Türkiye, davada yargılanan Naci Özpolat, Mehmet Doğan ve Halaz Secer hakkında daha önce iade talebinde bulunmuş, mahkeme Türkiye'nin talebini reddetmişti.