İki Ankaralı bir fotoğrafta! Erdal Beşikçioğlu, Mansur Yavaş'ı ziyaret etti

Ankara’da yeniden çekimlerine başlanan Behzat Ç. dizisinin başrol oyuncusu Erdal Beşikçioğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı ziyaret etti.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 16 Mayıs 2019 Perşembe, 07:30

Belediyenin resmi Twitter hesabından yapılan duyuruda, “Bir fotoğraf, iki Ankaralı” ifadeleri kullanılırken “Ünlü oyuncumuz Erdal Beşikçioğlu, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. @mansuryavas06'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu” denildi.

[Haber görseli]

A+ A-
Cumhuriyet İMECESİ

Cumhuriyet Arşivi Gazete Kupürlerinde:

Erdal Beşikçioğlu