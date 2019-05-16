İki Ankaralı bir fotoğrafta! Erdal Beşikçioğlu, Mansur Yavaş'ı ziyaret etti

Belediyenin resmi Twitter hesabından yapılan duyuruda, “Bir fotoğraf, iki Ankaralı” ifadeleri kullanılırken “Ünlü oyuncumuz Erdal Beşikçioğlu, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. @mansuryavas06'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu” denildi.