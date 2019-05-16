Ordu'da bir mahalle çöküyor

Ordu'nun Aybastı ilçesinde 3 ay önce meydana gelen ve riskli olduğu gerekçesiyle 17 binanın tahliye edildiği Sağlık Mahallesi'nde bu akşam saatlerinde yaşanan yeni heyelanda, daha önce boşaltılan iki katlı üç ev yıkıldı. Mahallede sağlam evlerde kalanlar, meydana gelen yeni heyelanla birlikte korku ve panik yaşayarak evlerini boşaltmaya başladı.

Ordu'nun Aybastı ilçesine bağlı Sağlık Mahallesi'nde 3 ay önce heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle binaların duvarlarında çatlaklar, tarım arazilerinde de yarıklar oluştu. İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri mahallede teknik ekip inceleme yaptı.



YENİ HEYELANDA BOŞALTILAN ÜÇ EV YIKILDI

Heyelandan boşaltılan evlerin yıkımı için karar alınırken, bu akşam saatlerinde mahallede yeniden heyelan meydana geldi. Heyelanda daha önce boşaltılan evlerdeki çatlaklar artarken, boşaltılan üç ev kendiliğinden yıkıldı. Mahallede sağlam evlerde kalanlar ise yaşadıkları korku ve panik nedeniyle evlerini boşaltmaya başladı. Eşyalarını tahliye eden vatandaşlar mahalleden ayrılıyor.