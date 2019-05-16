'Adam gelmiş boğazımı sıkıyor İzmir Marşı'nı söylediğim için'

Marmaris İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından bugün 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nın 100’üncü yılı etkinlikler kapsamında ‘Gençlik Yürüyüşü’ düzenlendi. ‘100. yıl 19 Mayıs kutlu olsun’ yazılı beyaz tişört giyen ilçedeki lise ve ortaokul öğrencileri, öğretmenler ve ilçe protokolü, ellerinde Türk bayrakları ile Siteler Mahallesi’nde toplanıp, kortej eşliğinde Kordon Caddesi’ndeki Atatürk Anıtı’na yürüdü.

19 MAYIS PROGRAMINDA MEHTER DAYATMASI

Yürüyüş boyunca kortejin önündeki araçtan Mehter Marşı, Genç Osman Marşı ve 15 Temmuz Marşı çalınması dikkat çekti. Öğrencilerin ise marşlara eşlik etmesi istendi.

İZMİR MARŞI RAHATSIZLIĞI

Kortejin arka kısımındaki yaklaşık 50 öğrenci, buradan sonra yaklaşık 2 kilometre boyunca İzmir Marşı’nı okudu. Marmaris İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü B.E., öğrencileri çalınan marşlara eşlik etmeleri, farklı bir marş söylememeleri için uyardı. Ancak, uyarıya aldırış etmeyen öğrenciler, İzmir Marşı’nı söylemeye devam etti.

Atatürk Anıtı önünde gelindiğinde, burada 15 Temmuz Marşı çalınmasına rağmen 50 kişilik öğrenci grubu, ellerindeki dev Türk bayraklarını sallayıp, burada da çember oluşturarak İzmir Marşı’nı söylemeyi sürdürdü. Bunun üzerine tartışma yaşandı. Bu sırada İzmir Marşı’nı söyleyenlerden, özel okulda okuyan bir öğrenci, kendisini uzaklaştırmak isteyen öğretmenlerine “Biz ayıp etmedik. 15 Temmuz değil, 19 Mayıs kutlanıyor” diyerek, tepki gösterdi.

Öğretmenlerin öğrencileri sakinleştirmesinin ardından, yürüyüşe katılanlar Atatürk Anıtı önünde hep birlikte saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı’nı okudu. Anıta çelenk sunulmasının ardından tören sona erdi.