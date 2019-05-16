Kadıköy'de dehşet! Sokak ortasında eşine kurşun yağdırdı

Olay Kadıköy'de dün akşam saat 21.00 sıralarında meydana geldi. İki çocuk annesi N.Ç evinin önünde bebeğiyle duruyordu. Bu sırada iddiaya göre hapisten yeni çıkan eşi O.Ç. eşiyle tartışmaya başladı. O.Ç belinden çıkardığı silah ile eşine kurşun yağdırdı. Bacaklarından yaralanan genç kadın kanlar içinde yere yığılırken, kadının bebeğini olaydan kısa bir süre önce bırakması çocuğun hayatını kurtardı.

Karısını vuran saldırgan daha sonra aracına binerek hızla olay yerinden kaçtı. Yaralanan talihsiz kadın olay yerindeki kişilerin yardımı ile Göztepe SSK Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. İlk müdahalenin ardından ameliyata alınan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Öte yandan polis olay yerinden araçla kaçan saldırganı her yerde arıyor.

Vurduktan sonra arabaya bindi gitti

Görgü tanıklarının ifadesine göre, olay iftar saatinden sonra oldu. Tanığın ifadesine göre, “Anladığım kadarıyla kocasıyla arasında olan bir husumetten dolayı, belden aşağı mermiler yemiş durumdaydı. Biz geldik müdahale ettik ayağını falan kemerle sıktık. Tabi bu sırada vuran o kişi arabaya binip gitti, kadının akrabası geldi arabayla hastaneye götürdü" dedi.

Öte yandan şahsın eşine kurşun yağdırdığı anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde genç kadın kucağında bebeğiyle sokakta geziyor. Ardından kadın bebeğini bırakıyor. Bu sırada şahıs, aracın arkasındaki kadına kurşun yağdırıyor. Şahıs ve beraberindeki kişi araçla kaçarken, vatandaşlar yaralı kadının yardımına koşuyor.