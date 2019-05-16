150 TL'lik ürün 255 TL'ye mal olacak

Türkiye’ye uluslararası elektronik ticaret şirketlerinden sipariş edilerek kargoyla gönderilen ve bedeli 22 Euro'yu aşmayan ürünlere tanınan vergi muafiyetinin kaldırılmasının ardından gözler, yurtdışından online alışveriş yapan tüketicilerin ödeyeceği toplam tutara çevrildi.

Artık, Türkiye’ye posta ve kargo yoluyla gelen tüm gönderilere, bedeli ne olursa olsun yüzde 18 veya yüzde 20 oranında gümrük vergisi uygulanacak. Gümrük vergisi oranı, Avrupa Birliği ülkelerinden sipariş edilen ürünlere yüzde 18, Çin başta olmak üzere diğer ülkelerden sipariş edilen ürünlerde ise yüzde 20 olacak.

Resmi Gazete’de dün yayımlanan ve özellikle Amazon, Alibaba ve Aliexpress gibi uluslararası e-ticaret platformlarından 22 Euro’yu geçmeyen tutarlarda ürün sipariş edenleri yakından ilgilendiren bu karar, 30 Mayıs 2019 tarihinden itibaren geçerli olacak.

5, 10, 20, 22 EURO’LUK ÜRÜNLERİN TOPLAM MASRAFI

Peki 30 Mayıs’tan sonra yurtdışından 22 Euro’luk bir ürün satın alan tüketiciler, ne kadarlık bir toplam masrafla karşı karşıya kalacak?

Habertürk’ten Necdet Çalışkan’ın haberine göre artık Çin’den 22 Euro değerinde (yaklaşık 150 TL) bir ürün sipariş edenler, bu tutar üzerinden yüzde 20’lik bir gümrük vergisi ödeyecek.

30 TL’ye karşılık gelen bu tutara ek olarak, sözkonusu ürün ülkeye girdikten sonra ithalden alınan KDV’ye tabi olacak. Bu KDV oranın da ürünün GTİP koduna göre değişmekle birlikte genellikle yüzde 18 olduğunu belirtelim.

İŞTE 30 MAYIS'TAN SONRA KARŞILAŞILACAK TABLO

Gümrük vergisi ve KDV’nin yanısıra, eğer sipariş edilen ürün, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanunu'nda ekli 4 sayılı listedeki eşyalardan ise bu vergi yükümlülüklerine ek olarak yüzde 20 ÖTV de alınacak.

Hem gümrük vergisi ve KDV, hem de ÖTV alınması durumunda ise yurtdışından 22 Euro’luk bir sipariş için Türkiye’deki tüketicilerin cebinden kargo bedeli hariç, toplam 37 Euro’luk bir tutar çıkacak. Bugünkü Euro kuru dikkate alındığında ise 150 TL’lik bir sipariş, Türkiye’ye yaklaşık 255 TL’ye gelmiş olacak.

Daha önce yurt dışından elektronik ticaret şirketleri aracılığıyla sipariş edilen 22 Euro'nun altındaki ürünler 30 Mayıs'a kadar gümrükten geçerse vergi alınmayacak. Ancak, 31 Mayıs ve sonrasında gümrüğe gelirse, menşeine göre yüzde 18 veya yüzde 20 oranında vergiye tabi olacak.