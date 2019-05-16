Beyefendiye limuzin, hanımefendiye VITO

THY'nin, Alman Lufthansa ile ortak şirketi SunExpress'in Yönetim Kurulu toplantısı geçtiğimiz Şubat ayında Frankfurt'ta yapıldı.THY ve Sun Expres'in Yönetim Kurulu Başkanı olan İlker Aycı ile eşi Tuğçe Aycı ve özel asistanları için, Frankfurt ve Münih'te hazırlanan VIP protokol programı pes dedirtti.

Sözcü'de Ali Ekber Ertürk imzasıyla yayınlanan habere göre; Aycı'ya “Limuzin'' eşine “Mercedes VITO” araç tahsis edildi. Aycı çiftini Frankfurt'tan Münih'e uğurlamak için de 7 kişilik protokol ekibi oluşturuldu. Tuğçe Aycı için bir THY personeli de refakatçi oldu. Detaylı biçimde hazırlanan ve SunExpress yöneticilerinin de bulunduğu heyet için düzenlenen VIP karşılama ve uğurlama listesi ortaya çıktı. İşte, karşılama ve uğurlama programı:

Tarih: 21 Şubat 2019, Perşembe

Yer: Frankfurt, Almanya

Gelen Heyet:

– Sn. Başkan İlker Aycı

– Hanımefendi Sn. Tuğçe Saatman Aycı

– Sn. Ahmet Olmuştur, SXS YK Üyesi

– Sn. Salim Arda Ermut, SXS YK Üyesi

– Sn. Şakir Ercan Gül, SXS YK Üyesi

– Tuğba Koç, Özel Asistan

Karşılama Heyeti:

– Sn. Ahmet Çalışkan, SXS Genel Müdür Yardımcısı

– Sn. Rafet Alper Özen, SXD Genel Müdür Yardımcısı

– Sn. Ensar Karabulut, THY Frankfurt Müdürü

Karşılayacak araçlar:

– 1 Limuzin : Başkan İlker Aycı'ya tahsis edilecektir

– 1 Mercedes VITO: Hanımefendi & 1 refakatçi THY Personeline tahsis edilecektir

– 1 Mercedes VITO: Karşılama Heyetine tahsis edilecektir

Frankfurt'tan Münih'e uçuş:

Yolcular: – Sn. Başkan İlker Aycı

– Hanımefendi Tuğçe Saatman Aycı

Uğurlama Heyeti:

– Sn. Ahmet Çalışkan, SXS Genel Müdür Yardımcısı

– Sn. Rafet Alper Özen, SXD Genel Müdür Yardımcısı

– Sn. Ensar Karabulut, THY Frankfurt Müdürü

– Sn. Ahmet Olmuştur, SXS YK Üyesi

– Sn. Salim Arda Ermut, SXS YK Üyesi

– Sn. Şakir Ercan Gül, SXS YK Üyesi

– Tuğba Koç, Özel Asistan

Münih'e varış – VIP Karşılama sağlanacaktır

Münih Karşılama :

– Sn. Cemil Çiloğlu, THY Münih Müdürü

Karşılama aracı:

– 1 Limuzin : Başkan ve Hanımefendi'ye tahsis edilecektir

– 1 Mercedes VITO: Refakatçi heyete tahsis edilecektir