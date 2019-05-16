Boşanmak isteyen hamile eşini bıçakladı; aracına binip gitti

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İzmir'in Balçova ilçesinde, C.A isimli kişi kendisinden boşanmak isteyen 4 aylık hamile eşini 10 yerinden bıçakladı. Eşini olay yerinde bırakan C.A. otomobiliyle uzaklaştı. Polis ekipleri, zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Polis ekipleri, zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Çığlık seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıyı 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı. Hayati tehlikesi bulunan kadının 4 aylık hamile olduğu öğrenildi.

Burada C.A. kendisinden boşanmak isteyen eşini 10 yerinden bıçakla yaraladı. Eşini olay yerinde bırakan C.A. otomobiliyle uzaklaştı.

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