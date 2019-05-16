Göçmenleri taşıyan kamyon şarampole yuvarlandı: 5 ölü, 37 yaralı

Kaza, saat 20.00 sıralarında Van'ın Tuşba ilçesine bağlı Ağartı Mahallesi'nde meydana geldi. Yurda yasadışı yollardan giriş yapan Afganistan ve Pakistan uyruklu göçmenleri taşıyan ismi henüz bilinmeyen Türk şoförün kullandığı 38 UL 976 plakalı kamyon, yokuş aşağı inerken virajlı yolda kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon şarampole yuvarlandı. Metrelerce sürüklendikten sonra takla atan araç, ters vaziyette durdu.

Can pazarının yaşandığı kazada ilk belirlemelere göre kamyonun altında kalan 5 göçmen yaşamını yitirdi, 39 kişi de yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

SÜRÜCÜ YARA ALMADAN KURTULDU

Bu arada ismi bilinmeyen Türk şoför, olay yerine gelen jandarma tarafından gözaltına alındı. Kazada yara almadan kurtulan şoförün kamyon şarampole yuvarlanmadan önce araçtan atlamış olabileceği öne sürüldü. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürerken jandarma yetkililerinden alınan bilgiye göre yurda kaçak yollarda giren düzensiz göçmenlerin, organizatörler tarafından araçlarla Van Gölü'nin sahil kesimine getirildiği ve güvenlik güçlerine yakalanmamak için gece saatlerinde, kırsal kesimdeki mahalle aralarından geçtiklerini belirttiler. Van Gölü kıyısına getirilen göçmenlerin yine geç saatlerde teknelerle Erciş'e götürüldüğü ve buradan da batı illere gönderildikleri öğrenildi.