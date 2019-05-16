Adrese teslim atama

Muş İl Özel İdaresi’nin, 1 mimar ve 2 inşaat mühendisi için açtığı kadroya, ikamet zorunluluğu ve il dışından başvuru yapılamaz şartı konuldu. Böylece KPSS’den 92 almış inşaat mühendislerinin atanamadığı kadroya, 59 puanlı aday atandı. Muş dışında atama bekleyen 5 bine yakın inşaat mühendisi var.

İlanda, mülakat puanının genele etkisi yüzde 70, KPSS puanının etkisi ise yüzde 30 olarak belirlendi.

İnşaat mühendisleri ise atamadaki kayırmacılığa tepki gösterdiler.Yüksek puanlı olup da atanamayan mühendislerin, iki yılda bir KPSS’ye girmek zorunda olduklarını, bunun da atanana kadar hayat boyu kurs ve dersane anlamına geldiğine dikkat çektiler.