KHK’li öğretmenler 5. kez tutuklandı

İki öğretmen de daha önce “Kanuna aykırı gösteri yürüyüşü düzenlemek” suçlamasından dört kez tutuklanıp tahliye edilmiş, Bakırköy’de yaptıkları eylem sırasında 30’dan fazla gözaltına alınmıştı. Bu sebeple Bakırköy’deki sulh ceza hâkimleri ile savcıları Hâkimler ve Savcılar Kurulu’na şikâyet etmişlerdi.