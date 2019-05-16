İki öğretmen de daha önce “Kanuna aykırı gösteri yürüyüşü düzenlemek” suçlamasından dört kez tutuklanıp tahliye edilmiş, Bakırköy’de yaptıkları eylem sırasında 30’dan fazla gözaltına alınmıştı. Bu sebeple Bakırköy’deki sulh ceza hâkimleri ile savcıları Hâkimler ve Savcılar Kurulu’na şikâyet etmişlerdi.
KHK’li öğretmenler 5. kez tutuklandı
KHK ile ihraç edilmelerinin ardından Bakırköy Meydanı’nda “İşimizi istiyoruz” eylemi yapan öğretmenler Nursel Tanrıverdi ile Selvi Polat beşinci kez tutuklandı.
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Yayınlanma tarihi: 17 Mayıs 2019 Cuma, 02:04