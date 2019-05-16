Kamuda korku imparatorluğu

KESK’e bağlı Tarım Orkam-Sen Genel Başkanı Hamit Kurt, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin bakanlık personelini villasında çalışmak üzere görevlendirmesine ilişkin “Kamu çalışanları üzerinde ciddi bir korku imparatorluğu kuruldu. Çok ağır bir mobbing uygulaması var. Kimse sesini çıkaramıyor. Memurların evlerde çalıştırılması kanunlara ve yönetmeliklere aykırı” dedi.

Cumhuriyet’e konuşan Kurt, gazetemizin “Villada hizmet” manşetinin ardından bakanlık bürokratlarından konuya ilişkin bilgi almak istediklerini ancak sorularına yanıt alamadıklarını aktardı. Kurt, “Son 20 yıldır kamu çalışanları bürokratların evinde çalıştırıldığını, mesailerinin evlerde tamamladıklarına şahit olduk. Mevcut kanunlara, yönetmeliklere göre, böyle bir şey mümkün değil” dedi.

‘Ses çıkaramıyorlar’

Kurt, eski yönetmeliklerde “Özel Tahsisli Konutlar” kapsamındaki alanlarda bakanlık çalışanlarının görevlendirilebildiğini ancak değişen yönetmeliklerin buna izin vermediğini aktardı. Kurt, “Eskiden kamu işçileri ısıtma, temizlik sisteminde kullanıyordu. Yönetmelik değişikliği ile bu alanlar özel hizmete dahil oldu. Hizmetler ihale usulü ile yapılmalı. Kamu personelinin eliyle böyle uygulamalar yapılamaz” diye konuştu. Kurt, “Taşradan da böyle şikâyetler geliyordu. Kamu çalışanlarını çalıştırıyorlar. Bu konular bize geldikçe önce diyalog yöntemi ile sonra da kamuoyu ile paylaşarak bu tür sorunları çözmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

OHAL döneminde binlerce memurun KHK ile işten atıldığını anımsatan Kurt, “Kamu çalışanları üzerinde ciddi bir korku imparatorluğu kuruldu. Memurlar üzerinde çok ağır bir mobbing (yıldırma) olduğunu biliyoruz. İnsanlar işlerinden olmamak için ağır mobbinglere sessiz kalıyorlar. Bu nedenle insanlara ulaşamıyoruz. Ciddi bir baskı var üzerlerinde” dedi. Kurt, işten atılma korkusunun yanında ekonomik krizin de çalışanlar üzerinde baskı oluşturduğunu belirtti.