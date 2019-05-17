Kaçak ocaktaki göçükte kalan 19 yaşındaki genç yaşam mücadelesi veriyor

Göçük, saat 03.00 sıralarında Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde bulunan kaçak ocakta meydana geldi. Ormanlık alanda ruhsatsız işletildiği iddia edilen maden ocağında, göçük meydana geldi.
Maden işçisi Taner Nasuhoğlu, göçük nedeniyle kömür ve taş yığınlarının altında kaldı. Taner Nasuhoğlu işçiler tarafından ocaktan çıkartıldı. İşçiler, Taner Nasuhoğlu'nu kendi araçlarıyla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürdüğü sırada maden işçisinin kalbi durdu. Acil servisteki doktorların müdahalesiyle hayata döndürülen Taner Nasuhoğlu, yoğun bakımda tedavi altına alındı.
Sapça Köyünde oturan Taner Nasuhoğlu'nun 23 Mayısta 19'uncu yaş gününü kutlayacağı öğrenildi.