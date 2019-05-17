AKP’li belediye başkanı çocuk istismarının üzerini örtmeye çalıştı!

İzmir’in Kiraz ilçesinde 13 yaşındaki bir çocuk, okulunda güvenlik görevlisi olarak çalışan B.K. tarafından istismara uğradı. B.K. serbest bırakılırken, çocuğun babası, AKP Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar’ın kendisini arayıp, “Bu işi dallandırıp budaklandırmayalım. Kızın da oğlanın da adı çıkmasın” diyerek olayın üstünü örtmeye çalıştığını iddia etti.

FAİL SERBEST VE ÇOCUKLA AYNI İLÇEDE

İzmir Kiraz’da pazartesi günü gerçekleşen olayda 13 yaşındaki çocuk, kurs sonrası evine giderken okulun güvenlik görevlisi B.K. tarafından durdurularak “Ben de sizin oraya gidiyorum, seni de bırakayım” denilerek arabaya bindirildi. Çocuğun evine iki kilometre kala sapa bir yola giren B.K’ye çocuk, “Benim evim yukarı tarafta ben ineyim” dedi. Arabanın kapılarını kilitleyen ve çocuğu alıkoyan B.K’yi, tesadüfen oradan geçen jandarma fark ederek durdurdu. “Evine götürüyordum, ailesine haber vermişti” iddiasında bulunan B.K, karakola götürüldü. Evrensel'de Hilal Tok imzasıyla yayınlanan habere göre; ancak savcılığa sevk edildikten sonra serbest bırakıldı.

"ÇOCUĞUMUN PSİKOLOJİSİ BOZULDU"

Çocuğun babası H.İ.K, yaptığı açıklamada, şunları anlattı: “Pazartesi ve cuma günleri okulda kursa kalıyor çocuğum. Kurstan çıktığında güvenlikçi, ben de sizin o tarafa gidiyorum seni de bırakayım, diyor. Ama benim eve iki kilometre kala başka tarafa dönerek sapıyor ve arabanın kapılarını kilitliyor. Biz de o sırada, çocukta telefon yok, sağa solu araştırıyoruz. Çocuğumuzu arıyoruz, sonra karakoldan aradılar bizi. Karakola gittik ki jandarma suçüstü yakalamış. Sadece eve bırakacaksa o zaman neden yola sapıyor, çocuk ‘Burası değil, yanlış yol ben ineyim’ dediğinde neden kapıları kilitliyor. Çocuğun telefonu yok, bu yüzden ‘Çocuk ailesine haber verdi’ ifadesi gerçek değil. Ben sonuna kadar davacıyım. Adam görevden alınmış ama serbest ve Kiraz’da. Çocuk ağlama krizindeydi karakolda. Çocuğumun psikolojisi bozuldu. Okula gidemiyor, ‘Arkadaşlarım bana ben suçluymuşum gibi bakıyor’ diyor. Bütün gün odasından çıkmıyor. Yemiyor, içmiyor, psikolojisi bozuldu. Ne olacak şimdi?”

"BELEDİYE BAŞKANI DALLANIP BUDAKLANMASIN DEDİ"

Baba H.İ.K, davacı olduktan sonra, Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar’ın kendisini aradığını ve “Bu işi fazla dallandırıp budaklandırmayalım. Kızın da oğlanın da adı çıkmasın” diyerek olayın üstünü örtmeye çalıştığını iddia ederek şunları söyledi: “Biz olayın telaşından anlayamadık ilk başta, sandık ki bizim yanımızda. Sonrasında anladık mevzunun üzerini örtmeye çalıştığını. Güvenliğin annesi AKP İlçe Kadın Kollarındaymış, babası İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde şoförlük yapıyormuş. Saliha Hanım bizi susturup onları savunuyor. Biz de sahipsiz kalıyoruz böyle ortada, kimsemiz yok gibi... Baskı amaçlı bu. İlk gün telaşımdan anlamadım Saliha Hanımı. Sonra düşündüğümde öbür tarafı savunduğu için bizi bastırmaya çalıştığını anladım. Yani ben bir vatandaşım, asgari ücretle çalışan bir işçiyim. Benim çocuğumun psikolojisi bozulmuş. Bütün ailemizin psikolojisi bozuldu. Bu işin sonuna kadar uğraşacağım.”

Daha sonra araya mahalle muhtarının girdiğini söyleyen H.İ.K, “Muhtar gelip davayı geri çekmemi istedi” dedi.

AİLE ADALET İSTİYOR

Davasında ısrarcı olacağını, olayın üzerinin örtülmesine izin vermeyeceğini ifade eden baba, “Sesimi çıkarmazsam benim daha başıma ne işler açılır bilmem. Başkalarının da böyle mağdur olmasını istemem. Sonuna kadar sesimi duyurmak istiyorum. Adaletin sağlanmasını istiyorum” çağrısında bulundu.

BELEDİYE BAŞKANI İDDİALARI REDDETİ

Kiraz Belediyesi Başkanı Saliha Özçınar, iddiaları reddetti. Özçınar, “Ben babayı ilk gün aradım zaten, geçmiş olsun dileklerimi iletmek için de arattım. Davadan vazgeçin gibi konuşmalar geçmedi. Çocuğun (İstismar sanığını kastediyor) annesi personelimizdir. Kız çocuğunun babası da orman işçisi olarak istihdam ettiğimiz biridir. Tek uyarım kızına şiddet göstermemesi ya da kızının üzerine gidilmemesiydi. Karşı tarafı savunmadım, kabul etmiyorum” dedi.

KADINLAR DAVAYI TAKİP EDECEK

Savcılığa yansıyan olayla ilgili İzmir Barosu avukat atarken, baronun çocuk hakları birimi de konuyla özel olarak ilgileneceğini duyurdu. Bornova Kadın Dayanışma Derneği Başkanı Zeynep Reyşen de “Kiraz çocuk istismarının çokça yaşandığı yerlerden biri. Görünüyor ki bu olayın üzeri örtülmeye çalışılıyor. Biz çocuklarımızın geleceğinin karartılmasına izin vermeyeceğiz. Adli birimlere yansıyan bu olayın takipçisi olacağız. Aileye yapılan bu baskıya karşı yalnız olmadıklarını söylemek istiyoruz. Bu çocuklar hepimizin” dedi.