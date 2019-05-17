Çorlu'da çocuklarını kaybeden ailelere inanılmaz sözler: Gençsiniz bir daha yaparsınız!

Çorlu tren kazasında yakınlarını kaybeden aileler Sirkeci Tren Garı'nda basın açıklaması yaptı. Anne ve babasını kaybeden İsmail Kartal, yetkililerin kendilerine dediği skandal sözleri duyurdu: 'Daha gençsiniz çocuk yaparsınız...'
Zehra Özdilek
Yayınlanma tarihi: 17 Mayıs 2019 Cuma, 12:00

Çorlu tren kazasında yakınlarını kaybeden aileler Sirkeci Tren Garı'nda basın açıklaması yaptı. Anne ve babasını kaybeden İsmail Kartal, "Yetkililer geldi çocuğu kaybeden ailelere ne dedi biliyor musunuz, 'daha gençsiniz çocuk yaparsınız... Vicdanınız bu kadar mı?" diye konuştu.

Hayatını kaybeden Oğuz Arda Sel' in dedesi Mehmet Öz , " Olayın olduğu gece oradaydım. Çamurun üzerine mucur dökülerek yol yapılmaz..... Siz torunlarınızı izlerken ben ağlıyorum. Benim bir tane torunum vardı o da toprağın altında. Adalet nerede adalet. "

Kaybettikleri yakınlarının fotoğrafının olduğu tişörtleri giyen aileler sırasıyla adalet arayışlarını dile getirdi.

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Cumhuriyet Arşivi Gazete Kupürlerinde:

Mehmet Öz, İsmail Kartal