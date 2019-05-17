Beşiktaş saldırısında karar çıktı

İstanbul'da 10 Aralık 2016'da oynanan Beşiktaş - Bursaspor karşılaşmasının ardından Vodafone Park çevresinde meydana gelen ve 39'u emniyet mensubu, 47 kişinin şehit olduğu, 243 kişinin yaralandığı bombalı terör saldırısına ilişkin 24'ü tutuklu 27 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme heyeti, 4 sanığı 47'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile 4 bin 890'ar yıl hapis cezasına çarptırdı. Bazı sanıkların dosyasının ayrılmasına karar veren mahkeme heyeti, diğer sanıkları da değişik suçlardan değişik oranlarda hapis cezalarına çarptırdı. Bir sanığın da tahliyesine hükmedildi.



İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri Cezaevi'nin karşısında bulunan binada görülen duruşmada tutuklu sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

İDDİANAMEDE İSTENEN CEZALAR

İddianamede, saldırıda şehit olan 39'u emniyet mensubu 46 kişi maktul, yine saldırıda yaralanan ve zarar gören 245 kişi müşteki, 22'si tutuklu 40 şahıs da şüpheli sıfatıyla yer alıyordu. İddianamede, saldırıyı organize ettiği tespit edilen Zozan Kutum'un ''devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak'' ile 46 kişiyi ''kasten öldürme'' suçlarından 47 kez ağırlaştırılmış müebbet, ''silahlı terör örgütüne üye olmak'', 245 kez ''kasten öldürmeye teşebbüs'', 25 kez ''mala zarar vermek'' ve ''tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi'' suçlarından 5 bin 27 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti. İddianamede, diğer şüpheliler hakkında 15 yıl hapis ila kırk yedişer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 5 bin 15 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezalarına çarptırılması istenmişti.