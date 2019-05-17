Fatih Portakal’dan AKP ve MHP’ye Öcalan sorusu

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül dün, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın avukatlarıyla görüşme yasağına ilişkin kararların kaldırıldığını ve görüşme imkanı getirildiğini açıkladı.

Gazeteci Fatih Portakal, sosyal medya adresinden konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunarak Cumhur İttifakı'na Abdullah Öcalan üzerinden 'beka' soruları yöneltti.

Fatih Portakal'ın AKP ve MHP'ye yönelttiği sorular şöyle;

1- 23 Haziran’a kadar AKP&MHP’den beka söylemi duymayacak mıyız?

2-Bahçeli’nin MHP’si AKP’ye imralı konusunda ne kadar kredi vermiştir?

3-MHP’li seçmenin oy tavrı ne olur?

4- Kürt seçmen bunu samimi mi bulur yoksa seçim öncesi oy kurnazlığı mı diye düşünür?