Bakanlık açıkladı: Gri kategorideki terörist etkisiz hale getirildi

İki bakanlıktan açıklama: PKK hedefleri imha edildi

İki bakanlıktan açıklama: PKK hedefleri imha edildi İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Siirt-Eruh kırsalında yapılan operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlar devam ediyor." denildi. Ayrıca MSB'den yapılan açıklamada terör örg…