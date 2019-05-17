Ceyhun Atuf Kansu’nun yazı ve şiirlerinden Işık Kansu’nun derlediği halk oyunları ve müzikle bezenmiş bir gösteri, bugün saat 16.00’da Samsun Büyükşehir Belediyesi Atakum Sanat Merkezi’nde ODTÜ Türk Halk Bilimi Öğrenci ve Mezunları tarafından sahnelenecek.
Samsun’da Ceyhun Atuf Kansu günü
Ozan, yazar, aydınlanmacı, çocuk hekimi Ceyhun Atuf Kansu’nun 100. doğum yıldönümü ve Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Milli Mücadale’yi başlatmasının da 100. yılı nedeniyle Samsun’da ODTÜ Türk Halk Bilimi Topluluğu bir gösteri sunacak.
Yayınlanma tarihi: 18 Mayıs 2019 Cumartesi, 02:46