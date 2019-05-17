Samsun’da Ceyhun Atuf Kansu günü

Ceyhun Atuf Kansu’nun yazı ve şiirlerinden Işık Kansu’nun derlediği halk oyunları ve müzikle bezenmiş bir gösteri, bugün saat 16.00’da Samsun Büyükşehir Belediyesi Atakum Sanat Merkezi’nde ODTÜ Türk Halk Bilimi Öğrenci ve Mezunları tarafından sahnelenecek.