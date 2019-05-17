Balbay: Medya toplumun akciğeridir

Program kapsamında Gençlik Yürüyüşü’nden söyleşi ve konserlere kadar birçok etkinlik düzenlendi. Programın başında Atatürk Anıtı’na düzenlenen Gençlik Yürüyüşü’nde gençlerle birlikte yürüyen Başkent Üniversitesi’nin kurucu rektörü, Dünya Organ Nakli Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Haberal, anıta çelengin bırakılmasının ardından gençlere “Sizlere güveniyor, ülkemize önemli katkılar sağlayacağınıza inanıyorum” diye seslendi.



Kutlamaların ikinci gününde üniversitede “100. Yılında Medya” konulu bir panel düzenlendi. Panelde, Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu üyesi ve gazetemiz yazarı Mustafa Balbay Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı mücadelesini medya aracılığıyla da yürüttüğüne dikkat çekerek, Meclis’ten önce Anadolu Ajansı’nın (AA) kurulduğunu vurguladı. “Artık medya gücü yok, güçlerin medyası var” diyen Balbay, yeni medya olanaklarının ortaya çıkmasıyla büyük bir medya gücünün ortaya çıktığını belirterek, “Medya toplumun akciğeridir” dedi. Medya üzerindeki baskılara da değinen Balbay şunları söyledi: “Bizim yazılarımızı önce avukatlar sonra okuyucular okuyor. İktidarın sadece kendini anlatmadığı, gerçeklerin konuşulacağı bir medya gücü, bizi içinde bulunduğumuz dönemde çok farklı bir yere, Cumhuriyet’in kuruluş temellerinin hayali olan çağdaş demokratik bir hukuk devletine kavuşturabilir.”