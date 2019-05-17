Bedelli askerliğe ‘tecil’ sınırı geliyor

AKP’nin, 1111 sayılı Askerlik Yasası ile 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Yasası’nı tek bir yasa çatısı altında toplayarak askerlik sistemini yeniden düzenleyeceği yasa değişikliği çalışmaları büyük oranda tamamlandı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında toplanan AKP MYK’sine yaptığı sunumun ardından önceki gün de AKP’li Milli Savunma Komisyonu üyeleri bilgilendirildi. Hafta başında TBMM gündemine getirilmesi beklenen ve hızla TBMM’den geçirilebilmesi için muhalefetin desteğinin isteneceği düzenlemeler şöyle:



6 ay askerlik: Lise ve üniversite mezunları için 6 ay ve 12 ay olarak uygulanan askerlik sistemine son verilecek. Eğitim durumu ayrımı yapılmadan askerlik hizmetini yapmakla yükümlü her Türk vatandaşı, 6 ay askerlik yapacak. 6 aylık askerliğin tamamlanmasının ardından isteyenler, askerlik hizmetine devam edebilecek. Bu kapsamda yer alanlara asgari ücret tutarında maaş ödenecek.



Bedelli ayarı: 1 aylık temel eğitim koşuluyla bedelli askerlik sürekli hale getirilecek. Bedelli askerlik için eğitim durumlarına göre yükümlülerin tecil süreleri dikkate alınacak. Tecil süreleri, lise eğitimi için 22, meslek liseleri için 25, meslek yüksekokulları ve lisans eğitimi için 28, lisanüstü eğitim için 32, doktora ve tıp eğitimi için 35, sporcular için 35 yaşa kadar olabilecek. Eğitim durumlarına göre bu süreleri aşan kişiler, bedelli askerlik uygulamasından yararlanamayacak. Tecil sürelerinin bitiminde askerlik hizmetine başlamayarak ‘bakaya’ kalanlar ya da asker kaçağı konumuna düşenler, bedelli askerlik kapsamı dışında tutulacak.