Hatay'da 1 asker şehit oldu

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Şehit Çavuş Murat Özeker Hudut Karakolu sorumluluk sahasında meydana geldi. Türkiye'ye kaçak olarak girmeye çalışan Suriyelilere askerler müdahale etti. Müdahale sırasında Onbaşı Ertuğrul Üstün, kazara ateş alan kendi silahından çıkan kurşunla yaralandı. Silah arkadaşlarının çağırdığı sağlık ekibinin müdahale ettiği Üstün, tüm çabalara karşın şehit oldu.



ACI HABER AİLESİNE ULAŞTI



Onbaşı Ertuğrul Üstün'ün şehit olduğu haberi, Niğde merkeze bağlı Kayırlı köyünde yaşayan ailesine ulaştı. Acı haberi Niğde Vali Yardımcısı Cemil Kılıç, askeri erkan ve Niğde Şehit Aileleri Derneği Başkanı Ömer Demir'den alan baba Ramazan ve anne Gülsüm Üstün, gözyaşlarına boğuldu. Yakınları ve komşuları, taziye için şehit evine geldi. Şehidin evine Türk bayrakları asıldı.

2 kardeşi bulunan şehit Ertuğrul Üstün, Kayırlı köyünde düzenlenecek törenle toprağa verilecek.

BAKANLIK AÇIKLAMA YAPTI



Milli Savunma Bakanlığı (MSB), dün Hatay sınır bölgesinde devriye görevi sırasında Suriye tarafından Türkiye tarafına yasa dışı geçmeye çalışan kişileri yakalamak için yapılan müdahale sırasında bir askerin şehit olduğunu açıkladı. Açıklamada, "Müdahale esnada bir kahraman silah arkadaşımız meydana gelen silah kazası sonucu şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allahtan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.



BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit Piyade Onabaşı Ertuğrul Üstün için başsağlığı mesajı yayımladı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda Bakan Akar, "Silah arkadaşımız, 17 Mayıs 2019 tarihinde Hatay sınır bölgesinde icra edilen devriye görevi esnasında meydana gelen silah kazası sonucu şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.