Gazeteciye saldıran MHP'li başkanın şoförü çıktı

Antalya’da gazeteci İdris Özyol’a saldıran üç şüpheli yakalandı. 15 Mayıs günü çalıştığı Akdeniz’de Yeni Yüzyıl Gazetesinden mesai çıkışında Özyol’a saldıran üç kişi, muhalif yazılarıyla bilinen deneyimli gazeteciyi yumruk ve tekmelerle döverek yaralamıştı. Türkiye’nin tepkisini çeken çirkin saldırının ardından harekete geçen polis, güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak saldırganları yakaladı.

ÖZYOL: ‘SALDIRIDAN SONRA MHP İLÇE BAŞKANLIĞINA GİTMİŞİLER’

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan gazeteci İdris Özyol, şunları dile getirdi: “Saldırganlar yakalandı. Adres, bizim en baştan beri söylediğimiz yer çıktı. O kadar rahat, kendilerinden hesap sorulmayacağından o kadar eminler ki, saldırıdan sonra caddenin karşısına geçip MHP Muratpaşa ilçe başkanlığına gitmişler. Kamera kayıtlarında görülen 3 saldırgandan kot gömlekli olan kişinin de, ‘ben azmettirmedim, saldırtmadım, ilgim yok’ diye açıklama yapan MHP Muratpaşa İlçe Başkanı Talu Bilgili'nin şoförü Taner Canatek olduğu belirlendi.”

‘SALDIRGANLARIN BİRİ AKP’Lİ BAŞKAN ADAYININ EKİBİNDE ÇALIŞMIŞ’

Odatv'den Yavuz Yusuf'un haberine göre Özyol, saldırganlardan Taner Canatek’in, 31 Mart yerel seçimlerinde AKP'nin Muratpaşa Belediye Başkan Adayı ve eski Antalya Milletvekili Gökçen Enç'in de yakın çalışma ekibinde olduğuna da dikkati çekerek, “MHP İlçe Başkanı Talu Bilgili gazeteleri ziyaret ederken, gazetecilere saldırtmayı planladığı tetikçiyi de yanında taşıyormuş” ifadelerini kullandı.