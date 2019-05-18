Torbalı Milli Eğitim Müdürlüğü: Sosyal medyada siyasi paylaşım yapan öğretmen ve öğrencileri bildirin

İzmir'de Torbalı İlçe Milli Eğitim Müdürü Cafer Tosun imzası ile okullara okul müdürleri toplantı karar metni gönderildi.

Evrensel'in haberine göre, karar metninde öğretmen, personel ve öğrencilerin kişisel medya hesaplarında yasa dışı ve siyasi içerikli paylaşımların bulunması durumunda ilçe milli eğitim hukuk bölümüne bildirilmesi kararının yer aldığı öğrenildi.

EĞİTİM SEN'DEN TEPKİ

Konuyla ilgili Torbalı Eğitim Sen Temsilcisi Nuri Önder açıklama yaptı. Okullarda asıl söz sahibi olması gereken eğitim emekçilerinin yok sayılarak sadece müdürlere başvurularak kararlar alınmasının yanlış olduğunu belirten Önder, “Çözüm adı altında alınan kararların yaşanılan sorunlarla çok ilgisi olmayacağı da aşikârdır. Kötü öğretmen, öğrenci ve veli yoktur kötü eğitim sistemi vardır. Eğitimde yaşanılan sorunların kaynağı ve çözüm merci olarak öğretmeni, öğrenciyi ve veliyi değil sistemi görmeye ve mücadelemize devam edeceğiz” dedi.

‘EĞİTİMCİLER, SARAY YARGISININ İŞLERİNİ YAPAMAZ, YAPMAMALI’

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, konuyu TBMM gündemine taşıdı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından yanıtlanması istemiyle yazılı soru önergesi verdi.

Bakan, “Ne zamandan beri öğretmenlerin, öğrencilerin kişisel medya hesaplarının takip edilmesi, içeriklerinin ‘yasa dışı’ olup olmadığının kontrolü okul müdürleri, İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ve dolayısıyla Milli Eğitim Bakanlığı’nın görev ve yetkileri arasında? Ne zamandan beri öğrencinin kişisel medya hesabında ‘siyasi’ paylaşım yapması suç oldu? Ve bunun takibi okul müdürlerine, milli eğitim müdürlüklerine kaldı? Okul yöneticileri eğitimi öğretimi bırakıp öğrencilerinin ve öğretmenlerinin sosyal medya hesaplarını mı takip edecek? Kendilerine verilen bu görevde ‘yasa dışı’ ve ‘siyasi içerik’ tanımını, tespitini ve sınırlamasını neye göre ve kime göre yapacak? Bu akıl alır bir iş değildir. Eğitimciler, düğmesiz cübbelerini ilikleyen yargıçların ve Saray yargısının işlerini yapamaz, yapmamalı. Milli Eğitim, ülkemizi muhasır medeniyetler seviyesine çıkaracak olan çocuklarımız için akılcı, bilimsel ve laik eğitim öğretim yönünde kararlar almalıdır. Bu mesnetsiz ‘karar’ derhal iptal edilmelidir” diye konuştu.

Bakan’ın Ziya Selçuk’a yönelttiği sorular şu şekilde:

1 – Söz konusu karar ve verilen bu yetki hangi kanun ve Anayasa maddesi ile temellendirilmektedir?

2 – İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve takibi yürütmekle yükümlü kılınan okul yöneticileri ‘yasa dışı’ ve ‘siyasi içerik’ tanımını, tespitini ve sınırlamasını neye göre ve kime göre yapacaktır?

3 – İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü hangi şikâyet üzerine kişisel medya hesaplarını incelemeye alacaktır?

4 – “Okul yöneticisi, öğretmen, personel ve öğrencilerin kişisel medya hesaplarında yasa dışı ve siyasi içerikli paylaşımda bulunmalarının tespit edilmesi” okul müdürleri, İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ve dolayısıyla Bakanlığınızın görev ve yetkileri arasında mıdır?