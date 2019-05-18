Demokrasi Nöbeti Konak’a taşındı

İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel’in yanı sıra, CHP İl Başkanı Deniz Yücel, CHP İzmir Milletvekili Kani Beko ve eski CHP İzmir Milletvekili Zeynep Altıok, emek ve sivil toplum örgütü temsilcileriyle çok sayıda yurttaş katıldı. İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri adına basın açıklamasını okuyan DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, “YSK üyeleri seçimlerle ilgili sorumluluklarını yerine getirmeyerek suç işlemişlerdir. Eğer sandık kurulları yasalara, kurallara uygun oluşturulmamış ise anayasa referandumu, Cumhurbaşkanlığı, milletvekili seçimleri de aynı ölçütle yenilenmelidir” dedi. Nöbet her cuma Konak’ta devam edecek.